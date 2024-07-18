«За 50 килограмм. Одному справиться нереально». Тюкавин — о самом большом улове

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своём самом большом улове.

— Максимальный улов у меня был два года назад на Мальдивах, когда вытащили марлина. Там за 50 килограмм. Его только тянуть нужно было около 30 минут — он ещё из воды выпрыгивал. А поднять его нам помогли двое мужчин — у них ещё была палка с острым крюком, чтобы подцепить. Одному справиться нереально, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фото: Личный архив Тюкавина

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.