Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин ответил на вопрос, какую музыку слушает.

— Я могу вообще всё слушать. Мне без разницы. Нет такого, что фанатею от американского рэпа или ещё чего-то. Могу открыть плейлист (берёт в руки телефон. — Прим. «Чемпионата»). Вот из последнего: песня MJ Flow от Big Baby Tape. Даже не знаю, какой это жанр. Вообще, у нас иностранцы ставят свою музыку. Включает обычно Фаби [Бальбуэна], а пока его нет — Муми [Нгамалё], — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.