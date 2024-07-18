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«Начинает трясти — снимаю наушники и вжимаюсь в кресло». Тюкавин рассказал об аэрофобии

«Начинает трясти — снимаю наушники и вжимаюсь в кресло». Тюкавин рассказал об аэрофобии
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин рассказал об аэрофобии.

— Аэрофобия с возрастом развилась. Я раньше тоже боялся, но сейчас — ещё больше. Когда читаешь новости о разбившихся самолётах, страшно становится. Сразу думаешь: «Блин, а я тут летаю каждые выходные практически». Переживаю при взлёте, турбулентности и плохой погоде. В такие моменты рядом садится администратор и успокаивает. Просто болтаем, чтобы не зацикливаться на полёте. Бывает, музыку слушаю, но, как только начинает трясти, снимаю наушники и вжимаюсь в кресло. Я сижу в конце салона, и как только турбулентность, то спереди сразу все поворачиваются и смотрят на меня, а я сижу и трясусь, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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