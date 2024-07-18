Тюкавин назвал трёх защитников, против которых ему было тяжелее всего играть

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин назвал трёх защитников, против которых ему было тяжелее всего играть.

— За сборную играл против серба Страхини Павловича. Ещё Срджан Бабич из «Спартака». И пусть будет… Кто там в «Зените» есть? Пускай Родригао. То, что тот или иной защитник в порядке, чувствую по борьбе. Эти защитники чаще меня её выигрывали, потому что выше ростом. С такими тяжелее играть, зато интереснее, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.