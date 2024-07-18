Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал, когда в последний раз плакал

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, когда в последний раз плакал.

— Когда в последний раз плакал?

— Когда узнал, что пойду к вам на интервью. Не люблю это. Вечно одни и те же вопросы. В интернете уже всё есть про меня. Что ещё можно узнать? То, что не хочу рассказывать, я и не расскажу. А если серьёзно отвечать на вопрос, то, возможно, после матча с «Краснодаром». Ну и когда проиграли «Спартаку» в финале Кубка России. Эмоции были уже не на поле, а, скорее, в раздевалке, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.