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Константин Тюкавин назвал футболистов и тренеров «Динамо», играющих в FIFA и NHL

Константин Тюкавин назвал футболистов и тренеров «Динамо», играющих в FIFA и NHL
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин назвал футболистов и тренеров бело-голубых, играющих в FIFA и NHL.

— У нас в команде в основном Скопа играет, но он именно в FIFA мастер. И дома играет, и в турнирах участвовал раньше, как я понял. Милан Майсторович и Андрюха Кудравец тоже FIFA любят, а в NHL мало кто играет. Только я, Марцел, Марио [Личка, брат и ассистент Марцела] и Лещ [Лещук], но не так часто, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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