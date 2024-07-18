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Тюкавин рассказал, за что его заставили тренироваться в 10 манишках и шапочке для бассейна

Тюкавин рассказал, за что его заставили тренироваться в 10 манишках и шапочке для бассейна
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, за что его заставили тренироваться в 10 манишках и шапочке для бассейна.

«В академии тренер решил меня так наказать за мою расхлябанность на тренировке. Мог не выполнять то, что мне говорят, или, возможно, огрызался. Тренер заставил меня надеть 10 манишек и шапочку для бассейна. Парни смеялись, но меня уже было ничем не удивить. Я готов был летом в Крымске даже в куртке бегать. Отбегал так больше половины тренировки точно, а потом тренер понял, что мне уже без разницы, и сказал: «Иди снимай», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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