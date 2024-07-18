Защитник «Ливерпуля» Куанса: я хочу стать лучшей версией себя

Центральный защитник Ливерпуля Джарелл Куанса рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Я такой человек, который всегда хочет совершенствоваться и быть лучше. Я смотрю на положительные и отрицательные моменты, и просто принимаю всё таким, какое оно есть. Если говорить о том, какие мысли меня преследовали в отпуске, то можно сказать, что думал я только о том, как стать лучшей версией себя. Именного этого я и хочу», — приводит слова Куансы официальный сайт «Ливерпуля».

Джарелл — воспитанник академии мерсисайдского клуба. В прошлом сезоне молодой защитник провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил два мяча. Действующий контракт 21-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского защитника в € 22 млн.