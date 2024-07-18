Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин рассказал, в чём ему нужно прибавлять.

«Прибавлять нужно во всём. Вообще во всём: от качества передач до правильных открываний. А чем я хорош — это нужно спрашивать у ребят, кто разбирается. Говорите, я гибкий и есть чувство гола? Ну, пускай так», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Константин Тюкавин признан лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов по итогам голосования, проводимого «Чемпионатом». В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.