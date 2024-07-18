Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как начал сотрудничать со своим агентом Алексеем Сафоновым.

«Мне было 15-16 лет, я тогда ещё в академии играл. Нас кто-то познакомил, и я съездил к нему в гости. Он любит принимать гостей у себя дома. Наелись шашлыков, начали общаться, а потом и сотрудничать. Он мне помогает и с контрактами, и с учёбой, и с какими-то мелочами», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.