Мама Мбаппе: все его кумиры были в «Реале», он хотел им подражать

Файза Ламари, мать и представительница нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала, когда её сын начал мечтать о «Королевском клубе».

«Ему было пять лет, я думала, что он сумасшедший (смеётся). Все его кумиры были там, и он хотел им подражать. Когда ему было 5 лет, у него были мечты. И что мне кажется в нём, так это то, что в 25 лет он всё ещё мечтает. Можно подумать, что он равнодушен, что у него уже есть всё, что он хочет. Но это не так. Я не хочу сказать, что он подвергает себя опасности, отправляясь в Мадрид, но он выходит из своей зоны комфорта. Думаю, ему также нужен новый вызов», — приводи слова Ламари AS.

Мбаппе перешёл «Реал» из «ПСЖ» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает француза в € 180 млн.