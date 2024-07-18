Фанаты «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол Гринвуда в фонд поддержки женщин

Болельщики «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол нападающего Мэйсона Гринвуда в фонд поддержки женщин. Напомним, в начале 2022 года в социальных сетях появились сообщения о том, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой раньше встречался. Позднее футболист был заключён под стражу по подозрению в изнасиловании и нападении. 2 февраля 2023 года Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения ввиду отзыва показаний ключевых свидетелей и «появления новых материалов»

Ранее появилась информация, что «Марсель» договорился об условиях контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом. В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.