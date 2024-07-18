БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол Гринвуда в фонд поддержки женщин

Фанаты «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол Гринвуда в фонд поддержки женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол нападающего Мэйсона Гринвуда в фонд поддержки женщин. Напомним, в начале 2022 года в социальных сетях появились сообщения о том, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой раньше встречался. Позднее футболист был заключён под стражу по подозрению в изнасиловании и нападении. 2 февраля 2023 года Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения ввиду отзыва показаний ключевых свидетелей и «появления новых материалов»

Ранее появилась информация, что «Марсель» договорился об условиях контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом. В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Бартон — о Гринвуде: с Мэйсоном Англия выиграла бы Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android