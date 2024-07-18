Мората — о переходе в «Милан»: меня убедила уверенность Златана, команды и тренера

Нападающий Альваро Мората высказался о своём переходе из мадридского «Атлетико» в «Милан». Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» готов выплатить отступные в контракте Мораты, которые составляют € 13 млн.

«Я с нетерпением жду начала сезона. Сейчас я отправляюсь в отпуск, потому что мне нужно быть со своей семьёй, которая мне очень помогла, в другом случае я бы начал уже завтра. Меня убедила уверенность Златана Ибрагимовича, команды и тренера», — приводит слова Мораты Sky Sports.

Мората перешёл в «Атлетико» из «Челси» в июне 2020 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 16 млн.

В минувшем сезоне Мората сыграл 48 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.