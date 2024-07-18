Игрок «Ливерпуля» Куанса: сейчас мы адаптируемся к требованиям и идеям Слота

Центральный защитник Ливерпуля Джарелл Куанса высказался о работе с главным тренером «красных» Арне Слотом.

«Пока идёт процесс адаптации к идеям и требованиям. Это нормально. Думаю, мои сильные стороны могут ему пригодиться. Слот любит, когда его команда владеет мячом, мне это тоже нравится. Но впереди ещё есть время, нам многое нужно улучшить», — приводит слова Куансы официальный сайт «Ливерпуля».

Джарелл — воспитанник академии мерсисайдского клуба. В прошлом сезоне молодой защитник провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил два мяча. Действующий контракт 21-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского защитника в € 22 млн.