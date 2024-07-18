Осимхен близок к переходу в «ПСЖ», Постекоглу может возглавить Англию. Главное к утру
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал согласие на переход в «ПСЖ», главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может возглавить сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта, президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться за расистскую песню. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ» — Фабрицио Романо.
- Стало известно имя кандидата на пост главного тренера Англии после увольнения Саутгейта.
- Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться.
- Мать Мбаппе заявила, что игрок может судиться с «ПСЖ.
- Стали известны требования Футбольной ассоциации Англии к новому тренеру сборной.
- Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде.
- «Он хороший парень». Маскерано встал на защиту Энцо во время скандала с расистской песней.
- Фанаты «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол Гринвуда в фонд поддержки женщин.
- «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира.
- Стало известно, из-за чего «Барселона» хочет ускорить переход Нико Уильямса в клуб.
- «ПСЖ» близок к трансферу футболиста «Бенфики». Отступные игрока € 120 млн.
Комментарии