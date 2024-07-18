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Осимхен близок к переходу в «ПСЖ», Постекоглу может возглавить Англию. Главное к утру

Осимхен близок к переходу в «ПСЖ», Постекоглу может возглавить Англию. Главное к утру
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал согласие на переход в «ПСЖ», главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может возглавить сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта, президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться за расистскую песню. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ» — Фабрицио Романо.
  2. Стало известно имя кандидата на пост главного тренера Англии после увольнения Саутгейта.
  3. Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться.
  4. Мать Мбаппе заявила, что игрок может судиться с «ПСЖ.
  5. Стали известны требования Футбольной ассоциации Англии к новому тренеру сборной.
  6. Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде.
  7. «Он хороший парень». Маскерано встал на защиту Энцо во время скандала с расистской песней.
  8. Фанаты «Марселя» будут жертвовать € 5 за каждый гол Гринвуда в фонд поддержки женщин.
  9. «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира.
  10. Стало известно, из-за чего «Барселона» хочет ускорить переход Нико Уильямса в клуб.
  11. «ПСЖ» близок к трансферу футболиста «Бенфики». Отступные игрока € 120 млн.
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