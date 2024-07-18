Осимхен близок к переходу в «ПСЖ», Постекоглу может возглавить Англию. Главное к утру

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал согласие на переход в «ПСЖ», главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может возглавить сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта, президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться за расистскую песню. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».