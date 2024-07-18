Постекоглу отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на слухи о том, что он может возглавить национальную команду Англии.

«У нас идёт предсезонная подготовка, а я являюсь тренером «Тоттенхэма». Ни о чём другом не думаю. Единственное, на чём я сосредоточен, это клуб и его успехи. После обеда я вздремнул, поэтому пропустил все эти слухи. Даже не знаю, что там писали», — приводит слова Постекоглу британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, ранее появилась информация, что Ангелос Постекоглу может возглавить сборную Англии, которую ранее этим летом оставил Гарет Саутгейт. Отмечалось, что австрийский специалист уже несколько лет входит в список интересов Футбольной ассоциации Англии.