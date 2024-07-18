Расписание матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля

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Сегодня, 18 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля (время московское):

17:30. «Лапи» (Косово) — «Висла» Кр (Польша) (0:2);

18:00. «Тобол» (Казахстан) — «Ружомберок» (Словакия) (2:5);

19:00. «Зиря» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) (1:0);

19:00. «Пафос» (Кипр) — «Эльфсборг» (Швеция) (0:3);

21:00. «Корвинул» (Румыния) — «Пакш» (Венгрия) (4:0);

21:15. «Марибор» (Словения) — «Ботев» П (Болгария) (1:2).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.