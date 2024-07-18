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14-летний Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС

14-летний Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС
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Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче МЛС.

Салливан вышел на поле в матче с «Нью-Инглэнд Революшн», который состоялся 18 июля и завершился победой «Филадельфии» со счётом 5:1. 14-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте, результативными действиями он не отметился. На данный момент Кавану 14 лет и 293 дня, он является самым молодым игроком в истории МЛС. Ранее это звание принадлежало Фредди Аду, который в 2004 году дебютировал за «Ди Си Юнайтед» в возрасте 14 лет и 307 дней.

Отметим, что в мае Каван Салливан договорился о переходе в английский «Манчестер Сити». Игроком «горожан» юный американец станет, как только ему исполнится 18 лет.

США - Major League Soccer . МЛС
18 июля 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Барибо – 29'     2:0 Глеснес – 39'     3:0 Барибо – 44'     3:1 Харкс – 50'     4:1 Барибо – 52'     5:1 Салливан – 84'    
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