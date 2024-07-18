14-летний Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче МЛС.

Салливан вышел на поле в матче с «Нью-Инглэнд Революшн», который состоялся 18 июля и завершился победой «Филадельфии» со счётом 5:1. 14-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте, результативными действиями он не отметился. На данный момент Кавану 14 лет и 293 дня, он является самым молодым игроком в истории МЛС. Ранее это звание принадлежало Фредди Аду, который в 2004 году дебютировал за «Ди Си Юнайтед» в возрасте 14 лет и 307 дней.

Отметим, что в мае Каван Салливан договорился о переходе в английский «Манчестер Сити». Игроком «горожан» юный американец станет, как только ему исполнится 18 лет.