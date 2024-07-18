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Специалисты «Реала» определили, что Мбаппе не нуждается в операции на носе

Специалисты «Реала» определили, что Мбаппе не нуждается в операции на носе
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Медицинские специалисты мадридского «Реала» посчитали, что новичку команды Килиану Мбаппе не нужна операция на носе. Об этом сообщил RMC Sport.

Ранее форвард получил повреждение носа в матче за сборную Франции в 1-м туре чемпионата Европы с национальной командой Австрии (1:0).

Во вторник, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла официальная презентация Килиана Мбаппе в качестве нового футболиста мадридского «Реала». Нападающий будет выступать за «сливочных» под девятым игровым номером.

Предыдущим клубом Килиана Мбаппе был французский «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл за «Пари Сен-Жермен» 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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