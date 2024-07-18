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Защитник «Ливерпуля» Куанса: ждём многого от следующего сезона

Защитник «Ливерпуля» Куанса: ждём многого от следующего сезона
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Центральный защитник Ливерпуля Джарелл Куанса заявил, что игроки мерсисайдского клуба ждут многого от сезона-2023/2024.

«Впереди много того, чего можно ожидать. Прошлый сезон получился для нас прекрасным, и мы, оглядываясь назад, можем извлечь много положительных моментов. В новом сезоне мы будем играть с другим тренером и другим стилем, и я думаю, что он нам подойдёт», — приводит слова Куансы официальный сайт «Ливерпуля».

Джарелл — воспитанник академии мерсисайдского клуба. В прошлом сезоне молодой защитник провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил два мяча. Действующий контракт 21-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского защитника в € 22 млн.

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