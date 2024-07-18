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«Барселона» презентовала новую домашнюю форму

«Барселона» презентовала новую домашнюю форму
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Испанская «Барселона» на официальном сайте представила новую игровую форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

«Чтобы отпраздновать 125-летие истории клуба, дизайн футболки ФК «Барселона» сезона-2024/2025 вдохновлён наследием, историей и началом клуба. Используя синий и бордовый цвета, присутствующие в качестве основных элементов логотипа, был создан особый, уникальный и символичный дизайн, который отражает индивидуальность команды на протяжении всей её истории.

Чтобы отдать дань уважения истокам клуба, в варианте была использована первая командная форма 1899 года, футболка в двух цветах с дизайном, который привносит элегантный и классический контраст в обстановку», — написано в заявлении клуба.

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