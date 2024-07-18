Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему увлёкся рыбалкой.

— Раньше в академии во время отпуска всегда ездили к бабушке в Котлас. Тепло, лето, почему бы не сходить на рыбалку? Гоняли на речку и на озёра. Сразу проникся: сидишь, ждёшь, разговариваешь о чём-то, но тихо, чтобы рыбу не распугать, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.