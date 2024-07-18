Дмитрий Чистяков поделился эмоциями от победы «Зенита» в Суперкубке России
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча состоялась 13 июля в Волгограде. «Зенит» одержал победу со счётом 4:2.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Возможно, сейчас эмоции не такие, как от первых титулов в составе «Зенита», но в любом случае это большой успех для нас. Так что мы все счастливы.
Чувствовалось, что «Зенит» контролировал игру? Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал — от этого, думаю, полегче нам было», — приводят слова Чистякова «Известия».
В составе «Зенита» отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков (дважды). За «Краснодар» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.
Комментарии
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