БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Чистяков поделился эмоциями от победы «Зенита» в Суперкубке России

Дмитрий Чистяков поделился эмоциями от победы «Зенита» в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча состоялась 13 июля в Волгограде. «Зенит» одержал победу со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Возможно, сейчас эмоции не такие, как от первых титулов в составе «Зенита», но в любом случае это большой успех для нас. Так что мы все счастливы.

Чувствовалось, что «Зенит» контролировал игру? Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал — от этого, думаю, полегче нам было», — приводят слова Чистякова «Известия».

В составе «Зенита» отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков (дважды). За «Краснодар» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.

Материалы по теме
Какая же машина Глушенков! «Зенит» невозмутимо разбил «Краснодар» в Суперкубке
Какая же машина Глушенков! «Зенит» невозмутимо разбил «Краснодар» в Суперкубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android