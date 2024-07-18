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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» может побороться за трофей в предстоящем сезоне

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» может побороться за трофей в предстоящем сезоне
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах железнодорожников в новом сезоне.

«Молодые футболисты иногда злее и отдаются полностью игре. Мы видим, как «Локомотив» умеет работать с молодыми футболистами, при этом качество сильно не меняется. Зато футболисты потом становятся игроками стартового состава и вызываются в сборную — такое мне симпатизирует.

В «Локомотиве» собраны хорошие игроки. Уверен, что они побьются за место как минимум в пятёрке. Даже думаю, что могут хорошо себя проявить и побороться за трофей в предстоящем сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат России сезона-2024/2025 стартует в субботу, 20 июля.

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