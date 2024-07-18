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Трансляцию финала чемпионата Европы по футболу по ТВ посмотрели почти 3,8 млн россиян

Трансляцию финала чемпионата Европы по футболу по ТВ посмотрели почти 3,8 млн россиян
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Почти 3,8 млн телезрителей в Российской Федерации смотрели трансляцию матча финала чемпионата Европы — 2024 между Англией и Испанией по телевидению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

Отметим, что трансляцию финала Евро-2024 вёл «Матч ТВ». В 2020 году трансляция финала чемпионата Европы шла по каналу «Россия 1», её посмотрели более 8,5 млн человек. Доля телезрителей, которые смотрели трансляцию на «Матч ТВ» в 2024 году, в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 13,4%.

Напомним, победителем чемпионата Европы – 2024 стала сборная Испании. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

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