Дмитрий Чистяков: Морено — супертренер и суперчеловек

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, ранее выступавший за «Сочи» на правах аренды, высказался о вылете южной команды в Мелбет Первую лигу, а также о главном тренере Роберте Морено.

«Кто-то может это считать несчастным случаем, кто-то — закономерностью. Моё мнение: в «Сочи» был хороший коллектив, была хорошая игра. Наверное, не хватило того, что уже было потеряно к зиме. Было много потеряно очков. И это тяжело наверстать. Была возможность, но не получилось, к сожалению.

Морено — супертренер и суперчеловек. Могу про него только позитивные слова сказать. Желаю ему удачи. Могу выразить только уважение этому человеку: молодец, не побоялся остаться в «Сочи» в Первой лиге. Уверен, у них получится выйти назад в Премьер-Лигу уже в этом сезоне. Так что ждём их в РПЛ», — приводят слова Чистякова «Известия».

По итогам прошлого сезона «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и опустился в Первую лигу.