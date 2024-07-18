В РФС рассказали о переговорах о сотрудничестве с Федерацией футбола КНДР

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина сообщила, что Российский футбольный союз и Федерация футбола КНДР ведут переговоры о сотрудничестве с целью проведения товарищеских матчей.

«Ответные матчи? В разговоре представитель посольства и федерации КНДР говорят о желании дальнейшего сотрудничества, каким оно может быть, то есть какие возраста могут сыграть и где потенциально возможны данные матчи. Будем рассматривать и обсуждать разные варианты, есть и другая вертикаль — мужские сборные, юниорские. Продолжим вести этот диалог», — приводит слова Посирениной ТАСС.

Напомним, 15 июля состоялся матч между женской сборной России и КНДР. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 0:0. Отметим, что женская сборная России провела уже второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного. Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.