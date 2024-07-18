«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника

Аргентинский полузащитник Мауро Луна Диале, ранее выступавший за «Унион Санта-Фе», стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что контракт с игроком подписан сроком на четыре года.

«Карьера игрока началась в академии «Бока Хуниорс». За «Унион Санта-Фе» футболист провёл 130 матчей в разных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Мы приветствуем новичка в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — написано в заявлении клуба.

«Ахмат» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 30 матчей.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ахмат» на своём поле примет «Краснодар» 21 июля.