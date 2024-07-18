Непомнящий: хочу, чтобы в новом сезоне была борьба до конца, но терзают смутные сомнения

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я бы очень хотел, чтобы в предстоящем сезоне была борьба до самого конца, как в предыдущем, но смутные сомнения терзают мою душу. «Зенит» слишком хорош — правильно укрепился и создал конкуренцию. Думаю, наши южноамериканцы тоже задумаются. «Зенит» получил то, что чего им не хватало, — мотивацию. Не надо забывать, что у клуба 100-летие. «Зенит» — фаворит, как и в последние годы.

Но я бы очень хотел, чтобы была конкуренция. Меня немного разочаровал «Краснодар», но там не было оптимального состава. Будем надеяться, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» будут биться. Названные команды мало в чём уступают «Зениту», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.