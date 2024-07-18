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Хомуха: интересно, как ЦСКА будет выглядеть после изменений

Хомуха: интересно, как ЦСКА будет выглядеть после изменений
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Ростов» — ЦСКА будет интересная игра. Будет интересно посмотреть, как армейцы будут выглядеть в связи с изменениями, которые произошли. Предсезонная подготовка не имеет никакого отношения к официальным матчам, поэтому не стал бы проецировать хорошую игру армейцев напрямую. Тем более «Ростов» играет дома при своих болельщиках, поэтому у ростовчан будет полная самоотдача», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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