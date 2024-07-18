Хомуха: интересно, как ЦСКА будет выглядеть после изменений

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«В матче «Ростов» — ЦСКА будет интересная игра. Будет интересно посмотреть, как армейцы будут выглядеть в связи с изменениями, которые произошли. Предсезонная подготовка не имеет никакого отношения к официальным матчам, поэтому не стал бы проецировать хорошую игру армейцев напрямую. Тем более «Ростов» играет дома при своих болельщиках, поэтому у ростовчан будет полная самоотдача», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.