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Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА, первая — Аргентина
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.

Рейтинг ФИФА на 18 июля 2024 года:

1. Аргентина — 1901,48.
2. Франция — 1854,91.
3. Испания — 1835, 67.
4. Англия — 1812, 26.
5. Бразилия — 1785,61.
6. Бельгия — 1772, 44.
7. Нидерланды — 1758,51.
8. Португалия — 1741,43.
9. Колумбия — 1727, 32.
10. Италия — 1714,29.

33. Россия — 1506,58.

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