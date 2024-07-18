Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА, первая — Аргентина
Поделиться
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.
Рейтинг ФИФА на 18 июля 2024 года:
1. Аргентина — 1901,48.
2. Франция — 1854,91.
3. Испания — 1835, 67.
4. Англия — 1812, 26.
5. Бразилия — 1785,61.
6. Бельгия — 1772, 44.
7. Нидерланды — 1758,51.
8. Португалия — 1741,43.
9. Колумбия — 1727, 32.
10. Италия — 1714,29.
…
33. Россия — 1506,58.
Комментарии
- 18 июля 2024
-
11:55
-
11:50
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:25
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:05
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:19
-
06:59
-
06:49
-
06:35