Защитник сборной Панамы Фаринья перейдёт в «Химки» в ближайшие дни

Основной защитник сборной Панамы Эдгардо Фаринья подпишет контракт с «Химками» в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Эдгардо 22 года, он выступает за аргентинский клуб «Индепендьенте». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость панамского футболиста в € 150 тыс.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.