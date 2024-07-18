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Защитник сборной Панамы Фаринья перейдёт в «Химки» в ближайшие дни

Защитник сборной Панамы Фаринья перейдёт в «Химки» в ближайшие дни
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Основной защитник сборной Панамы Эдгардо Фаринья подпишет контракт с «Химками» в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Эдгардо 22 года, он выступает за аргентинский клуб «Индепендьенте». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость панамского футболиста в € 150 тыс.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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