«Спартак» подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа Банком» на три года

Московский «Спартак» подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа Банком» на три года.

Заместитель предправления «Альфа Банка» Владимир Воейков:

— Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница. Сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики, — передаёт слова Воейкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев:

— Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом — всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.