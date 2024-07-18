БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа Банком» на три года

«Спартак» подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа Банком» на три года
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» подписал соглашение о сотрудничестве с «Альфа Банком» на три года.

Заместитель предправления «Альфа Банка» Владимир Воейков:

— Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница. Сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики, — передаёт слова Воейкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев:

— Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом — всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив. Контракт подписан на три года, надеемся и на дальнейшее сотрудничество, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android