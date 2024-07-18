На матчах нового сезона РПЛ будет работать больше судей из Санкт-Петербурга, чем из Москвы

На матчах сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги будет работать больше судей из Санкт-Петербурга, чем из Москвы. Так, из столицы России на играх РПЛ будут трудиться четыре арбитра, из Санкт-Петербурга — пять.

Москву на матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 будут представлять Сергей Карасёв, Роман Сафьян, Сергей Чебан и Павел Шадыханов. От Санкт-Петербурга будут работать Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артём Любимов и Владислав Безбородов.

Напомним, сезон 2024/2025 чемпионата России стартует 20 июля. 1-й тур РПЛ пройдёт с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года. Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, по одному — Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкалу.