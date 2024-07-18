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В «Факеле» рассказали, что продали более 2 тыс. билетов на матч с «Динамо»

В «Факеле» рассказали, что продали более 2 тыс. билетов на матч с «Динамо»
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Воронежский «Факел» продал более 2 тыс. билетов на выездной матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На матч с «Динамо» наши болельщики выкупили уже более 2000 мест», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57). Второе место занял «Краснодар» (56), на третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

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