Станислав Черчесов высказался о защитнике «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о защитнике «Зенита» и национальной команды Нуралы Алипе.

— Как Алип вообще?

— Ну, Алипа, мы его знаем, во-первых, как парня хорошего, но такого немножко горячего.

— Очень горячего.

— Мы на эту тему тоже и поговорили, ещё будем говорить. А так парень ответственный, очень рад, что он в прошлом сезоне много игр сыграл. Качественно сыграл, очень рад, что я был в Лужниках и он забил. Правда, я тогда не знал ещё. После этой игры мне позвонили, билет прислали, я улетел. Гол забил, в финальном матче принёс победу. Так что я считаю, что прошлый сезон был удачным для него, потому что он много играл.

— А как считаете, прогресс у него есть? Удивлены ли вы этим прогрессом?

— Ну, не удивлён, просто я его лет семь назад, наверное, первый раз видел в Турции на сборах, когда также со сборной России разъезжал и смотрел своих игроков. В «Кайрате» вот молодой парень, центральный защитник, я тогда на него обратил внимание. Ну, видите, не ошибся, парень развивается. Надеюсь, станет… Хотя в современном футболе нет основных игроков, есть стартовый состав, я так называю. Надеюсь, чаще будет играть. Ну, в футболе и в жизни всё меняется. Иногда клуб ищет других получше или там помоложе. Иногда футболист сам уже, как говорится, приедается. Посмотрим, что будет. А так он в хорошем городе, в хорошем клубе, у хорошего тренера. Нас это только радует, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».