«Матч ТВ» объявил, что будет транслировать испанский футбол в течение следующих 7 лет

«Матч ТВ» объявил о заключении контракта на право транслировать испанский футбол, включая второй дивизион, Кубок и Суперкубок страны.

«Соглашение заключено на следующие семь сезонов. Контракт также включает медиаправа на второй испанский дивизион — Сегунду (LALIGA HYPERMOTION). Таким образом, весь испанский футбол будет вновь доступен для зрителей «Матч ТВ» — помимо чемпионата Испании, каналы холдинга продолжат показывать игры за Кубок Испании и Суперкубок страны.

Первый тур Ла Лиги пройдёт с 15 по 19 августа и сразу принесёт такие матчи, как «Валенсия» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Атлетико Мадрид». Все самые важные игры испанского футбола можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч», — сказано в заявлении «Матч ТВ».