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В «Спартаке» ответили на вопрос о трудностях перевода денег за Барко в Аргентину

В «Спартаке» ответили на вопрос о трудностях перевода денег за Барко в Аргентину
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о переговорах по трансферу аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт».

— Эсекьель Барко в Москве. На данный момент контракт не подписан. Мы финализируем последние юридические моменты. Когда всё состоится, мы об этом обязательно расскажем.

— Действительно ли есть проблемы с переводом денег в Аргентину?
— Я бы не хотел выкладывать детали наших переговоров. Надеюсь, Барко будет игроком «Спартака», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Ривер Плейт» $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что клубы обсуждают структуру выплат.

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