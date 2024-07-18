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Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на слова Зобнина об Александре Соболеве

Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на слова Зобнина об Александре Соболеве
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Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слова полузащитника Романа Зобнина о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

— Как отреагировали на слова Зобнина про Соболева и «Зенит»?
— Роман тоже человек. Он имеет право высказать свою точку зрения.

— Она схожа с вашей?
— Каждое трансферное окно ходят какие-то слухи. Кто-то может прийти, а кто-то уйти. Это часть футбола. Понятно, что, пока открыто трансферное окно, новости влияют на игроков — они читают эти слухи и обсуждают между собой. Надеюсь, так или иначе в ближайшее время какое-то решение будет принято — продолжает Соболев играть за «Спартак» или нет, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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