Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на слова Зобнина об Александре Соболеве

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слова полузащитника Романа Зобнина о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

— Как отреагировали на слова Зобнина про Соболева и «Зенит»?

— Роман тоже человек. Он имеет право высказать свою точку зрения.

— Она схожа с вашей?

— Каждое трансферное окно ходят какие-то слухи. Кто-то может прийти, а кто-то уйти. Это часть футбола. Понятно, что, пока открыто трансферное окно, новости влияют на игроков — они читают эти слухи и обсуждают между собой. Надеюсь, так или иначе в ближайшее время какое-то решение будет принято — продолжает Соболев играть за «Спартак» или нет, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.