В «Спартаке» заявили, что не получали предложения по Соболеву от «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белые не получали предложения по напалающему Александру Соболеву от «Зенита».

— Переходит ли Соболев в «Зенит»?

— Посмотрим. Я не комментирую несостоявшиеся истории. Александр сейчас в составе «Спартака», тренируется, выходит играть, к нему нет никаких вопросов. Предложения мы не получали, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в «Зенит».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.