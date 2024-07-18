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Гендиректор «Спартака» Малышев: Соболев может остаться и приносить пользу команде

Гендиректор «Спартака» Малышев: Соболев может остаться и приносить пользу команде
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

— Может ли Соболев с таким фоном остаться в клубе и приносить пользу?
— Он может остаться в «Спартаке» и приносить пользу, — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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