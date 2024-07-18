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Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о возможном возращении Промеса

Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о возможном возращении Промеса
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном возращении в клуб нападающего Квинси Промеса.

— Промес выкладывает в социальные сети ностальгические видео и фото про «Спартак». Стал ли Квинси ближе к возвращению в Москву?
— Иногда я тоже с удовольствием пересматриваю матчи с участием Квинси. На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

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