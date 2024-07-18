В «Спартаке» рассказали о будущем Шамара Николсона в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о будущем нападающего Шамара Николсона в клубе.

«Шамар возвращается в Москву. Он пока не принимал участия в тренировках, но он возвращается в команду. Дальше тренер с ним поработает и будет ясно, насколько Шамар усиливает или не усиливает команду. В ближайшее время он должен быть. Думаю, к 1-му туру он не будет готов физически, потому что какое-то время займёт войти в ритм команды. Дальше — посмотрим», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.