БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о лишнем весе у Виллиана Жозе

Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о лишнем весе у Виллиана Жозе
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о лишнем весе у нападающего команды Виллиана Жозе.

— Правда, что у Виллиана есть лишний вес?
— Вы уже видели Виллиана на поле, он выходил. Думаю, явного и заметного лишнего веса у него нет. Но правда, что после отпуска он был несколько растренирован. Сейчас он очень много занимается, чтобы набрать форму и войти в тренировочный ритм. К его приезду команда уже успела здорово прибавить в физике. Работа идёт. Надеюсь, через какое-то время он уже будет в состоянии сыграть полный матч, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

Материалы по теме
Фото
Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в товарищеской игре с «Уфой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android