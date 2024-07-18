Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о лишнем весе у Виллиана Жозе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о лишнем весе у нападающего команды Виллиана Жозе.

— Правда, что у Виллиана есть лишний вес?

— Вы уже видели Виллиана на поле, он выходил. Думаю, явного и заметного лишнего веса у него нет. Но правда, что после отпуска он был несколько растренирован. Сейчас он очень много занимается, чтобы набрать форму и войти в тренировочный ритм. К его приезду команда уже успела здорово прибавить в физике. Работа идёт. Надеюсь, через какое-то время он уже будет в состоянии сыграть полный матч, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.