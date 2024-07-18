Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о работе клуба на трансферном рынке

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

— Если Барко перейдёт в «Спартак», ждать ли новых приобретений?

— Есть определённые позиции, по которым наши скауты и спортивный директор ведут работу. Но не хочу ничего обещать до подписания, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Ривер Плейт» $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста Эсекьеля Барко. Позже стало известно, что клубы обсуждают структуру выплат.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).