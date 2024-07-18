Малышев ответил, продолжает ли «Спартак» оказывать юридическую помощь Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, продолжают ли красно-белые оказывать юридическую помощь бывшему футболисту команды Квинси Промесу.

— Продолжает ли «Спартак» оказывать Промесу юридическую помощь?

— Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договорённость с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию, — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.