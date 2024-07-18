БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию об интересе «Олимпиакоса» к Бабичу

Гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию об интересе «Олимпиакоса» к Бабичу
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе «Олимпиакоса» к защитнику красно-белых Срджану Бабичу.

«Бабич — важный игрок команды. Пока трансферное окно не закрылось, может произойти что угодно. Но у нас нет никакого желания отпускать Срджана — мы рассчитываем на него в новом сезоне. Он с командой», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Срджан Бабич стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В прошедшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
В «Спартаке» рассказали, когда Бабич присоединится к команде после Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android