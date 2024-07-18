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Агент Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни

Агент Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни
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Вадим Шпинёв, представитель голкипера Даниила Худякова, сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни.

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым он и мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдёт медосмотр и подпишет долгожданный контракт.

Вместе с ним туда полетит Миша Прокопец, которого я хочу поблагодарить за отличное сопровождение всех сделок. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним и компанией SIla будет развиваться и расти», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, об уходе Худякова «Локомотив» объявил в конце июня. Даниил закончил академию «Локомотива» в 2020 году.

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