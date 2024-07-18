Непомнящий: вижу рост Карпина как тренера — он растит игроков, которые прибавляют

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Я посмотрел одну игру ЦСКА на сборах — игра не очень впечатлила. Раньше, когда чемпионат разыгрывался по системе «весна-осень», говорили, что по весне все команды одинаковые — так и сейчас. Пока в таблице все на первом месте. Предполагается очень интересный сезон.

Мне очень симпатичен «Ростов». Я вижу, как вырос Валерий Карпин как тренер. Он растит игроков, которые у него прибавляют. Мне кажется, это основной критерий качественной работы тренера — прибавляют ли игроки. Николич и ЦСКА — это тоже интересная история. Надеюсь, у ЦСКА всё будет хорошо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.