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Экс-тренер сборной Германии Лёв заинтересован в работе с национальной командой Англии

Экс-тренер сборной Германии Лёв заинтересован в работе с национальной командой Англии
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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заинтересован в работе с национальной командой Англии. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Sun.

После поражения в финале чемпионата Европы — 2024 от сборной Испании (1:2) пост главного тренера Англии покинул Гарет Саутгейт. Английский специалист возглавлял сборную с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

Сейчас Футбольная ассоциация Англии (FA) находится в поиске нового главного тренера, и Йоахим Лёв был бы рад переговорить насчёт возникшей вакансии. Под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира — 2014, Йоахим руководил немецкой командой 15 лет.

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